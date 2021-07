"Rozstrzelane" rzeźby w nadwiślańskiej gminie. "Nietypowi świadkowie historii" 

- Te ziemie zostały szczególnie dotknięte przez działania wojenne. W Annopolu zlokalizowana jest bowiem bardzo istotna przeprawa przez Wisłę. Jej dzieje sięgają XIX wieku, kiedy to Rosjanie wybudowali tu potężny most. Po zniszczeniach z czasów I wojny światowej, przeprawa została w wolnej Polsce odbudowana. W 1939 roku musiała jednak zostać wysadzona, by spowolnić pochód wojsk niemieckich. Kolejny most, tym razem prowizoryczny i wykonany z drewna, powstał podczas okupacji niemieckiej, a dzisiejszy betonowy - w czasach PRL – mówi dr Dominik Szulc, Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego.