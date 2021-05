Zgwałcona i brutalnie zamordowana we własnym domu. Podejrzanego zatrzymali po 32 latach

W 1989 roku ktoś zabił i zgwałcił 67-letnią kobietę. Wtedy nie udało się ustalić tożsamości sprawcy. Teraz do sprawy wrócili kryminalni z Archiwum X. Zatrzymali 67-letniego mieszkańca powiatu zamojskiego, który był notowany między innymi za przestępstwo zgwałcenia. Usłyszał już zarzuty.

Do zbrodni doszło w nocy z 16 na 17 stycznia 1989 roku w małej miejscowości w gminie Adamów w powiecie zamojskim w województwie lubelskim. Sprawca po wyłamaniu drewnianych drzwi wejściowych, prawdopodobnie przy użyciu siekiery, dostał się do domu 67-letniej kobiety. Zaatakował ją, zadając uderzenia po całym ciele. Także siekierą.

Przesłuchali i pobrali DNA od ponad 100 osób

Choć na miejscu zbrodni przeprowadzono szereg ekspertyz, to w 1989 roku nie udało się ustalić tożsamości sprawcy. Po latach do sprawy wrócili kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, z zespołu zajmującego się niewykrytymi zbrodniami (Archiwum X). Przeanalizowali akta, ponownie zbadali zabezpieczone do sprawy ślady i dowody rzeczowe. Przesłuchali i pobrali DNA od ponad 100 osób.