Olsztyn, Giżycko. 15 lat więzienia za zabójstwo matki. "Sąd nie miał żadnych wątpliwości", choć oskarżony się nie przyznał

Ciało kobiety policjanci znaleźli po kilku dniach

Sąd skazał mężczyznę na 15 lat więzienia

Sąd w piątek uznał Piotra B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. - Sąd Okręgowy nie miał żadnych wątpliwości, że Piotr B. dopuścił się zarzucanych mu czynów, o czym świadczą przede wszystkim zeznania świadków. Natomiast wyjaśnienia oskarżonego, w których nie przyznaje się on do winy, w ocenie Sądu mają na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej i dlatego nie zasługują one na uwzględnienie - przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski- Żegalski.