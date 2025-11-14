Według szacunków inwestycja - wraz z wykupem gruntów - ma kosztować ok. 350 mln zł. Chodzi o modernizację podlaskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 652. Cała trasa prowadzi z Suwałk przez Filipów do granicy z Obwodem Królewieckim. Modernizowany ma być podlaski odcinek - od obwodnicy Suwałk do miejscowości Mieruniszki w gminie Filipów.
W czwartek (13 listopada) marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym informował w Filipowie, że w styczniu ma być gotowa dokumentacja projektowa. Wówczas zacznie się procedura związana z pozwoleniem na budowę.
Będzie też ścieżka rowerowa oraz obwodnica Filipowa
Trasa liczy 28 kilometrów i jako że leży w pobliżu tzw. przesmyku suwalskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej uznało ją za drogę strategiczną z punktu widzenia obronności RP. Modernizacja będzie finansowana z budżetu województwa podlaskiego, z tym że samorząd będzie też mógł skorzystać ze środków Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
Prokorym mówił, że na całym odcinku trasy powstanie ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji zostanie też wybudowana sześciokilometrowa obwodnica Filipowa.
Dzisiejsza droga nie jest bezpieczna
Obecny na konferencji prasowej przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski zauważył natomiast, że w tej części regionu jest to jedna z ostatnich dróg o takiej wadze, która nie została wyremontowana.
Natomiast poseł PO Jacek Niedźwiecki zaznaczył, że dzisiejsza droga nie należy do bezpiecznych, bo w wypadkach ginie tam wiele osób.
- Ważne, żeby ta droga powstała, bo jeżdżą nią tysiące osób. Wszyscy samorządowcy walczą, żeby ta droga powstała i wierzymy, że tak będzie - mówił parlamentarzysta z Suwałk.
Miejsce strategiczne dla całego NATO
Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO.
Przesmyk to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Królewiecki (Kaliningradzki) od Białorusi.
