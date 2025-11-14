Logo strona główna
Białystok

Ważny remont na przesmyku suwalskim. Trasa o strategicznym znaczeniu

Droga ma znaczenie strategiczne. Powstanie też obwodnica Filipowa
Łukasz Prokorym, marszałek województwa: w styczniu będziemy posiadać dokumentację modernizacji drogi
Źródło: UMWP
Z Suwałk przez Filipów (woj. podlaskie) do granicy z Obwodem Królewieckim. Taki przebieg ma droga wojewódzka numer 652, której podlaski odcinek ma być w najbliższym czasie zmodernizowany. W styczniu ma być gotowa dokumentacja projektowa. Trasa liczy 28 kilometrów. Biegnie od obwodnicy Suwałk do Mieruniszek. Jako że leży w pobliżu tzw. przesmyku suwalskiego, ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia obronności RP.

Według szacunków inwestycja - wraz z wykupem gruntów - ma kosztować ok. 350 mln zł. Chodzi o modernizację podlaskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 652. Cała trasa prowadzi z Suwałk przez Filipów do granicy z Obwodem Królewieckim. Modernizowany ma być podlaski odcinek - od obwodnicy Suwałk do miejscowości Mieruniszki w gminie Filipów.

W czwartek (13 listopada) marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym informował w Filipowie, że w styczniu ma być gotowa dokumentacja projektowa. Wówczas zacznie się procedura związana z pozwoleniem na budowę.

Modernizowany będzie odcinek od obwodnicy Suwałk do miejscowości Mieruniszki. Droga leży na tzw. przesmyku suwalskim  
Modernizowany będzie odcinek od obwodnicy Suwałk do miejscowości Mieruniszki. Droga leży na tzw. przesmyku suwalskim  
Źródło: TVN24/Google Maps 

Będzie też ścieżka rowerowa oraz obwodnica Filipowa

Trasa liczy 28 kilometrów i jako że leży w pobliżu tzw. przesmyku suwalskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej uznało ją za drogę strategiczną z punktu widzenia obronności RP. Modernizacja będzie finansowana z budżetu województwa podlaskiego, z tym że samorząd będzie też mógł skorzystać ze środków Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Prokorym mówił, że na całym odcinku trasy powstanie ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji zostanie też wybudowana sześciokilometrowa obwodnica Filipowa.

Droga ma znaczenie strategiczne. Powstanie też obwodnica Filipowa
Droga ma znaczenie strategiczne. Powstanie też obwodnica Filipowa
Źródło: Kamil Timoszuk/ UMWP

Dzisiejsza droga nie jest bezpieczna

Obecny na konferencji prasowej przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski zauważył natomiast, że w tej części regionu jest to jedna z ostatnich dróg o takiej wadze, która nie została wyremontowana.

Natomiast poseł PO Jacek Niedźwiecki zaznaczył, że dzisiejsza droga nie należy do bezpiecznych, bo w wypadkach ginie tam wiele osób.

- Ważne, żeby ta droga powstała, bo jeżdżą nią tysiące osób. Wszyscy samorządowcy walczą, żeby ta droga powstała i wierzymy, że tak będzie - mówił parlamentarzysta z Suwałk.

Marszałek Łukasz Prokorym zapowiedział, że dokumentacja projektowa będzie gotowa w styczniu
Marszałek Łukasz Prokorym zapowiedział, że dokumentacja projektowa będzie gotowa w styczniu
Źródło: Kamil Timoszuk/ UMWP

Miejsce strategiczne dla całego NATO

Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO.

Przesmyk to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Królewiecki (Kaliningradzki) od Białorusi

Przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski mówił, że to jedna z ostatnich dróg o takiej wadze, która nie została wyremontowana
Przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski mówił, że to jedna z ostatnich dróg o takiej wadze, która nie została wyremontowana
Źródło: Kamil Timoszuk/ UMWP
Łotwa ma sposób na wzmocnienie wschodniej flanki. "Naturalna bariera"

Łotwa ma sposób na wzmocnienie wschodniej flanki. "Naturalna bariera"

Świat
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"

"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"

BIZNES
pc

pc
Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Timoszuk/ UMWP

Samorząd terytorialnyPodlaskieDrogi w Polsce
