Przykuł dwunastolatkę łańcuchem do podłogi, sąd umorzył postępowanie. "Ojciec nie potrafił poradzić sobie z córką" 

Sąd Rejonowy w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie) warunkowo umorzył postępowanie w sprawie ojca, który przykuł do podłogi 12-letnią córkę. O takie rozstrzygnięcie wnioskowała prokuratura, która ustaliła że dziewczynka nie chodziła do szkoły i uciekała z domu. A gdy ojciec usłyszał, jak rozmawia przez telefon z koleżanką o kolejnej ucieczce, zdecydował się na ten – jak mówi szef prokuratury rejonowej w Ełku – desperacki krok.

W czwartek, 18 marca, policja weszła do jednego z mieszkań w Ełku, gdzie zastała przykutą łańcuchem do podłogi 12-latkę. Funkcjonariuszy wezwała koleżanka dziewczynki, z która ta skontaktowała się za pomocą internetu.

Ojciec opiekował się trzema córkami w wieku 8, 12 i 15 lat

Prokuratura: zdarzenie miało charakter jednorazowy

- Po dokładnym zbadaniu okoliczności okazało się, że zdarzenie do którego doszło, miało charakter jednorazowy. Ojciec nie potrafił poradzić sobie z córką, która sprawiała trudności wychowawcze. Nie chodziła do szkoły i uciekała z domu. Wracała po kilku dniach – mówi Jan Mikucki, szef wspomnianej prokuratury.

Nie ma dowodów na wcześniejszą przemoc fizyczną czy psychiczną

Ortarcia w okolicach kostki powstały, bo dziewczynka próbowała się uwolnić

- Stwierdzone lekkie otarcia naskórka w okolicach kostki powstały przez to, że 12-latka próbowała się uwolnić. Natomiast jeśli chodzi o konkubinę, to zgodnie z jej wyjaśnianiami była ona przeciwko przykuwaniu dziewczynki do podłogi. Uznała jednak, że decyzja należy do konkubenta. Oboje wyrazili skruchę i zadeklarowali, że w przyszłości nigdy już nie będą uciekać się do takich metod wychowawczych – zaznacza nasz rozmówca.