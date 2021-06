Niosła niemowlę, przewróciła się na schodach. Była pijana, dziecko trafiło do szpitala

Policja zatrzymała pijaną 37-latkę, która opiekowała się swoim dziewięciomiesięcznym synem. Kobieta przewróciła się na schodach. Dziecko trafiło do szpitala.

Około godziny 20.30 policja dostała anonimowe zgłoszenie, że na jednym z osiedli w Ełku zauważono kobietę, która chwiejnym krokiem prowadziła wózek z małym dzieckiem. Gdy na miejscu zjawili się mundurowi, wchodziła właśnie do klatki schodowej. Policjanci pospiesznie weszli za nią.

Miała problem z utrzymaniem równowagi

Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi. Policjanci odebrali jej z rąk dziecko. Okazało się, że chłopczyk ma dziewięć miesięcy. Dziecko trafiło do szpitala, a 37-letnia matka została zatrzymana. - Miała trzy promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osoby nad którą ciąży obowiązek opieki. Jest to czyn zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności – tłumaczy policjantka.