12-latka przykuta łańcuchem do podłogi o pomoc poprosiła koleżankę. Zarzuty dla ojca i jego konkubiny

Gdy policjanci weszli do jednego z mieszkań w Ełku, zastali dziewczynkę z łańcuchem na nodze. Drugi koniec przymocowany był do podłogi. Prokuratura postawiła już zarzuty ojcu dziewczynki i jego konkubinie.

W czwartek (18 marca) policja weszła do jednego z mieszkań w Ełku. Zastała uwięzioną 12-latkę. Do nogi miała przyczepiony pięciometrowy łańcuch o oczkach pięć na dwa centymetry. Drugi koniec przymocowany był do podłogi.