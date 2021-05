Nie zatrzymały go strzały z broni palnej, potrącił policjanta i uciekł. Po kilku dniach zatrzymali podejrzanego

Policja zatrzymała 22-letniego mieszkańca Lublina, który podczas próby zatrzymania go przez policjantów potrącił na stacji paliw jednego z funkcjonariuszy. Mężczyzna notowany był wcześniej za przestępstwa narkotykowe. Teraz odpowie za czynną napaść na policjanta

- Mieliśmy informację, że w bmw mogą być przewożone narkotyki, a pojazd może zajechać na stację benzynową. Nieumundurowani funkcjonariusze podeszli do auta. Gdy się wylegitymowali, kierowca wycofał i z impetem wjechał w jednego z nich. Po czym zaczął uciekać. Policjanci oddali strzały w kierunku odjeżdżającego auta. Nie udało się go jednak zatrzymać – mówił we wtorek w rozmowie z tvn24.pl komisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.