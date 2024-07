czytaj dalej

Gdy w Waszyngtonie odbywał się szczyt NATO, były prezydent USA Donald Trump przyznał na wiecu wyborczym, że nie wiedział, co to za organizacja, zanim został prezydentem - poinformował "New York Times". Następnie dodał, że zrozumiał to "w dwie minuty" i zauważył, że "oni nie płacą".