Osada w sercu Puszczy Białowieskiej stała się zabytkiem. "Walor malowniczości"

Wojewódzkie służby konserwatorskie objęły ochroną przedwojenną leśniczówkę, w której przez kilkadziesiąt lat mieszkali profesor nauk leśnych Simona Kossak i fotograf dzikiej przyrody Lech Wilczek. Wpisem do rejestru objęta została też stodoła ze spichlerzem. Budynki stoją na terenie Dziedzinki – osady w Puszczy Białowieskiej.

Leśniczówka z 1935 roku położona jest na nieogrodzonym siedlisku w środku lasu, przy polnej drodze. Na działce znajduje się też - wybudowana w tym samym czasie - zabytkowa stodoła ze spichlerzem. Oba budynki figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Teraz podlaskie służby konserwatorskie wzmocniły ich ochronę i wpisały osadę do rejestru zabytków.

- W 1971 roku w leśniczówce zamieszkał fotograf dzikiej przyrody i miłośnik Puszczy Białowieskiej Lech Wilczek. Po pewnym czasie, do drugiej części chałupy, wprowadziła się profesor Simona Kossak – biolog, miłośniczka lasów i dzikiej przyrody – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

"Doskonały punkt obserwacyjny zwierząt w ich naturalnym środowisku"

Zespół budynków posiada też "walor malowniczości"

Stodoła ze spichlerzem nawiązuje swoim wyrazem do architektury leśniczówki

Budynki przetrwały do dziś w niezmienionej formie. - Leśniczówkę cechuje oryginalna, zwarta, proporcjonalna i prosta bryła, której wyrazistym akcentem jest wydatny dach naczółkowy. Natomiast stodoła ze spichlerzem - pomimo, że jest obiektem typowo gospodarczym – to nawiązuje swoim wyrazem do architektury leśniczówki – podkreśla prof. Dajnowicz.