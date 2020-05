Na dnie jeziora znaleźli torbę z ludzkimi szczątkami. Może to być zaginiona 24 lata temu kobieta. "Zbadamy DNA"

Torbę z ludzkimi szczątkami wydobyli w środę nurkowie, którzy po raz kolejny sprawdzili Jezioro Dywickie koło Olsztyna. Szukali szczątków Joanny Gibner, która zaginęła 24 lata temu. Według matki ofiary znalezione fragmenty ubrań mogły należeć do jej córki.

Około godz. 14.30 Prokopczyk poinformował, że pierwsza próba wydobycia pakunku nie powiodła się i że nurkowie powoli przygotowują się do drugiego zejścia pod wodę.

- Na razie trudno mówić o tym, jakie będą dalsze czynności. Najważniejsze to podjęcie pakunku i sprawdzenie, jaka jest jego zawartość. Od tego będą zależały kolejne kroki. Na razie czekamy - dodaje Prokopczyk.

Spodnie, sweter, pasek

Podczas drugiej próby udało się wydobyć torbę. Jak poinformował prezes Fundacji "Na Tropie" Janusz Szostak, wiele wskazuje na to, że odnaleziono szczątki zaginionej przed 24 laty kobiety. Według niego w wydobytej z dna jeziora torbie zachowały się m.in. fragmenty odzieży - swetra, spodni i charakterystyczny pasek. Jak przekazał, w ocenie obecnej na miejscu matki Joanny Gibner ta garderoba mogła należeć do jej córki.

27.05. | Torbę z ludzkimi szczątkami wydobyli w środę nurkowie, którzy po raz kolejny sprawdzili Jezioro Dywickie koło Olsztyna. Szukali szczątków Joanny Gibner, która zaginęła 24 lata temu. Według matki ofiary znalezione fragmenty ubrań mogły należeć do jej córki.

Znaleźli torbę z ludzkimi szczątkami na dnie jeziora. Janusz Szostak o akcji wydobywczej 27.05. | Torbę z ludzkimi szczątkami wydobyli w środę nurkowie, którzy po raz kolejny sprawdzili Jezioro Dywickie koło Olsztyna. Szukali szczątków Joanny Gibner, która zaginęła 24 lata temu. Według matki ofiary znalezione fragmenty ubrań mogły należeć do jej córki. TVN 24

Torba ze szczątkami znajdowała się około 40 metrów od brzegu na głębokości trzech metrów. Znalazł ją płetwonurek Marcel Korkuś, dwukrotny rekordzista Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. To on na początku maja odnalazł w rzece ciało zaginionego Kacperka z Nowogrodźca.

W poniedziałek namierzył miejsce, w którym może znajdować się torba ze szczątkami. - Po zejściu pod wodę udało mi się zlokalizować obiekt, który w mojej ocenie mógł być właśnie tym, czego szukamy (...) Rzadko kiedy w takiej odległości od brzegu znajduje się taki obiekt. Oznacza to, że nie można było takiej torby wrzucić z brzegu, ona musiała zostać celowo zatopiona, na przykład z pontonu - powiedział Korkuś.

Jak poinformował podkomisarz Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji, szczątki zostaną przekazane do dalszych badań laboratoryjnych po to, żeby "ustalić DNA i przypisać je do danej osoby".