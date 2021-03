Ludzkie szczątki przy kościele. "Proboszcz twierdzi, że trzeba było kopać, bo doszło do awarii" 

Fragmenty kości długich, miednicy i łopatki. Ludzkie szczątki znaleziono tuż przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Dysie (Lubelskie). Przed laty był tam cmentarz, który dziś, tak jak i świątynia, jest objęty ochroną. Służby konserwatorskie chcą sprawdzić, czy podczas prac ziemnych nie doszło do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

Konserwator nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych

O odkryciu szczątków służby konserwatorskie powiadomił wykonawca prac. We wtorek (2 marca) pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie przeprowadzili oględziny. Stwierdzili, że niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych, polegających m.in. na wydobyciu szczątków i ewentualnych zabytków ruchomych oraz zrobieniu dokumentacji profili ziemnych.

Wpisem do rejestru objęty jest nie tylko kościół, ale też jego otoczenie

- Pomoże to również ustalić, czy i w jakim stopniu mogło dojść do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Wszystko, co na terenie przykościelnego cmentarza znajduje się pod ziemią jest bowiem zabytkiem – mówi dr Kopciowski.