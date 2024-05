Dwóch polskich żołnierzy rannych na granicy. Uderzeni "kamieniami i konarami"

Dwaj żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej zostali ranni i trafili do szpitala. Zostali oni zaatakowani przez grupę migrantów. Obaj doznali urazu twarzy - poinformował Michał Bura z zespołu prasowego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Do zdarzenia doszło dwa dni temu, w środę.

Uderzeni w twarz "kamieniami i konarami"

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 major Magdalena Kościńska z WZZ Podlasie dwóch żołnierzy zostało uderzonych w twarz kamieniami i konarami. - Po zszyciu ran wypuszczono ich ze szpitala do domu - przekazała major Kościńska. Dodała, że do takich zdarzeń w ostatnim czasie dochodzi coraz częściej. - Żołnierze pełniący służbę przy granicy są obrzucani różnymi przedmiotami. Osoby atakujące używają kamieni, konarów drzew, ale też proc z kulkami metalowymi - powiedziała w rozmowie z TVN24.

Kolejny atak na polskich funkcjonariuszy SG

We wtorek 28 maja służby poinformowały o dwóch rannych: strażniku granicznym i żołnierzu . W okolicach Dubicz Cerkiewnych nasz żołnierz został wtedy ugodzony nożem. Kilka godzin wcześniej migranci zaatakowali Straż Graniczną rozbitą butelką i nożem przytwierdzonym do kija. Tam także doszło do ugodzenia funkcjonariusza.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.