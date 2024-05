We wtorek ok. godz. 4.30 w okolicach Dubicz Cerkiewnych grupa migrantów próbowała nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Polscy żołnierze chcieli ich powstrzymać. Jeden z mundurowych został ugodzony nożem. Napastnik przełożył rękę przez szczeliny między przęsłami stalowej zapory i w ten sposób zadał cios w okolice żeber.

Wiceminister: stan żołnierza jest ciężki

Wiceminister: jest około 300 prób przekroczenia granicy

. @CTomczyk o żołnierzu ugodzonym nożem: To bardzo poważna sprawa. Żołnierze mają ze sobą ostrą broń, ale też zawsze starają się reagować adekwatnie do sytuacji. Jest ok. 300 prób przekroczenia granicy, kilkadziesiąt incydentów, które wiążą się z przemocą wobec żołnierzy

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych: stan ciężki, ale stabilny

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.