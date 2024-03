Nadużycie uprawnień, niszczenie dokumentów

Rzeczniczka podaje, że śledztwo dotyczy czynów z art. 231 §1 (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) oraz art. 276 §1 Kodeksu karnego (niszczenie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem). Za pierwszy czyn grozi do trzech, a za drugi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Znaleźli też m.in. uszkodzony telefon w kontenerze na śmieci

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.