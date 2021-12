Straż Graniczna: szturm na granicę w Dubiczach Cerkiewnych

43 próby nielegalnego przekroczenia granicy

Rzeczniczka SG poinformowała, że w rezultacie 11 osób przeszło przez granicę. Zostały one zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Dodała, że nie ma informacji, żeby któryś z funkcjonariuszy ucierpiał.

Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej

Od 1 grudnia do 1 marca, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Michalska poinformowała, że od początku grudnia wydano 62 zezwolenia na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 7 zezwoleń na wjazd na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys., w sierpniu - 3,5 tys. Od 2 września, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni, na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada. Natomiast od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r., na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania.