Ma 15 lat, wiózł swoją mamę. "Jest lepszym kierowcą", a ona "uszkodziła już dwie skrzynie biegów" 

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces z powództwa ojca dziecka z in vitro przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Pozwany nie pojawił się we wtorek w sądzie. Kamil Mieszczankowski będzie wraz z pełnomocnikiem udowadniał w procesie cywilnym, że doszło do stygmatyzowania dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego.