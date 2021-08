Policjant i wicestarosta podejrzani o trucie zwierząt. Sąd nie zgodził się na areszt dla samorządowca

Policjant i wicestarosta z zarzutami

Jak informowały wtedy lokalne media, samorządowiec o którym mowa to Sylwester Z. – członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, który od listopada ubiegłego roku pełni funkcję wicestarosty w Siemiatyczach. Reporter TVN24 Piotr Czaban ustalił, że Z. był łowczym, prezesem koła łowieckiego działającego w Drohiczynie. - Zanim został wicestarostą, był inspektorem do spraw ochrony przyrody w urzędzie gminy w Drohiczynie. Mieszkańcy, którzy chodzili do urzędu gminy, prosząc o pomoc w znalezieniu sprawców, którzy truli też psy mieszkańców, zwracali się właśnie do Z. - mówił Piotr Czaban na antenie TVN24.