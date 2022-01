W bagażu miał koralowce i piękną muszlę przydaczni. To gatunki zagrożone wyginięciem

czytaj dalej

W niedzielę doszło do cofki w trzech miastach - na wyspie Ołowianka w Gdańsku, na marinie w Gdyni oraz na bulwarze w Ustce - informują strażacy z Pomorza. I rozstawiają w zagrożonych miejscach zapory, by nie doszło do zalania budynków. Z kolei w Sopocie - do odwołania - zostało zamknięte molo. Poważne problemy wciąż są także na Żuławach Wiślanych.