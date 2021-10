42 celników skazanych za przyjmowanie łapówek. "Od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy dolarów"

Sąd Rejonowy w Chełmie skazał 42 celników na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby. Byłych już funkcjonariuszy oskarżono o przyjmowanie łapówek na przejściu granicznym w Dorohusku (województwo lubelskie). Proceder miał trwać od 1997 do 2008 roku. Chodziło głównie o możliwość wwiezienia na teren Polski papierosów oraz alkoholu bez opłat akcyzowych.

Celnicy zostali oskarżeni przez prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Proces dobiegł właśnie końca.

"Sąd Rejonowy w Chełmie skazał 42 celników na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 10 miesięcy do 2 lat, zawieszając ich wykonanie na okres próby od 3 do 5 lat. Ponadto orzekł wobec oskarżonych zakaz zajmowania stanowisk w służbie celno-skarbowej przez okres od 4 do 6 lat" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.