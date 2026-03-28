Balon z kontrabandą zahaczył o linię energetyczną i spłonął

Do zdarzenia doszło w powiecie sokólskim

Zgłoszenie o płonącym balonie policja otrzymała w sobotę (28 marca) przed godziną 8. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, balon spłonął po kontakcie z linią energetyczną. Nie było żadnych osób poszkodowanych.

Policja przekazuje, że nie odnotowano innych przypadków odnalezienia balonów w województwie.

Przemytnicy coraz częściej wykorzystują balony do transportu kontrabandy przez granicę. To jedna z metod, którą próbują ominąć kontrolę służb. Często podczepiają do przesyłek nadajniki GPS, co pozwala im na późniejsze odnalezienie pakunków w różnych miejscach województwa.

Według danych Straży Granicznej, w ubiegłym roku wartość ujawnionej kontrabandy sięgnęła około 3,5 miliona złotych, a tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku – już 2,5 miliona złotych.