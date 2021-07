Urzędnicy sami budują remizę. Mają doświadczenie, bo wcześniej budowali też gminne drogi 

Od zeszłego roku do gminy Brańsk w województwie podlaskim przyjeżdżają delegacje samorządowców z całego kraju. Wszystko przez to, że tutejszy wójt - zamiast zlecać to firmom zewnętrznym – powierzył budowę dróg pracownikom urzędu. Sam ich zresztą szkoli, bo ma 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Teraz urzędnicy wznoszą ściany - połączonej ze świetlicą wiejską - remizy w Domanowie.