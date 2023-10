Dwie osoby zmarły w pobliżu granicy z Białorusią

Prokuratura bada, co się stało

Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna miał ok. 20-30 lat. Prokuratura ocenia wstępnie, że przyczyną śmierci mężczyzny mogło być wychłodzenie organizmu. We wtorek ma się odbyć sekcja, która ma pomóc ustalić przyczynę zgonu.

Na widok służb miał zacząć uciekać. Zmarł w oczekiwaniu na karetkę

- Okazało się, że ta osoba była w bardzo złym stanie, dlatego wezwano karetkę pogotowia. Ale ponieważ zdarzenie miało miejsce przy murze granicznym i na takim terenie, gdzie dojazd był utrudniony - mogą się po nim poruszać samochody terenowe - osoba ta została umieszczona w samochodzie terenowym straży granicznej i była przewożona do Białowieży. Kiedy pojazd dotarł do Białowieży i oczekiwano na karetkę, osoba ta po kilku minutach zmarła - informuje Andrejczuk.

Zmarły to mężczyzna w wieku ok. 20 lat, nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Prokurator podkreślił, że mężczyzna był bardzo lekko ubrany - miał adidasy, spodnie i cienki sweter, nie miał kurtki.

- Jeżeli to jest kurtka tego mężczyzny i uda się to powiązać, to byśmy byli w stanie ustalić tożsamość tej osoby - zaznacza prokurator.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.