Aktywiści blokowali wycinki w puszczy. "Przed zmierzchem w lesie pojawiło się około 20 zamaskowanych mężczyzn" 

Aktywiści z nieformalnej grupy Dziki Ruch Oporu blokowało wycinki w Puszczy Boreckiej. W pewnym momencie w lesie pojawiła się grupa około 20 zamaskowanych mężczyzn. Jak widać na nagraniu, kilku z nich próbowało zdjąć z drzewa jednego z aktywistów. Ostatecznie dali mu spokój i uciekli. - Teren został oznaczony zakazem wstępu. Przebywanie tam i rozstawianie namiotów jest nielegalne - wskazuje przedstawiciel Lasów Państwowych. Aktywiści zostali wylegitymowani.

- Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak katastrofalne w skutkach jest wycinanie cennych lasów w obecnej sytuacji klimatycznej. Gdybyśmy wysłali pismo do ministerstwa czy też stali w Warszawie z transparentami, nikogo by to nie obeszło. Zdecydowaliśmy się więc na taką formę protestu - mówi nam anonimowo jeden z aktywistów z nieformalnej grupy Dziki Ruch Oporu, która blokowała w poniedziałek (22 sierpnia) wycinki w Puszczy Boreckiej.

Dodaje, że razem czterema innymi osobami, pojawił się na miejscu - w okolicach osady leśnej Diabla Góra w powiecie giżyckim - w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Chcieli, żeby aktywista zszedł z drzewa. Ciągnęli za liny Dziki Ruch Oporu

Lasy Państwowe: teren nie jest objęty żadną z form ochrony

- Wycinki zaczynają się zazwyczaj we wczesnych godzinach rannych, więc musieliśmy się przygotować. Rozstawiliśmy namioty. Jedna z osób przypięła się do drzewa, druga do ciężkiego sprzętu - mówi aktywista.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk twierdzi, że teren o którym mowa nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody, natomiast wycinki mają charakter prac gospodarczych.

- Prowadzone są na nasze zlecenie przez zakład usług leśnych, czyli prywatną firmę. Trwały tam już wcześniej, natomiast w poniedziałek miały być kontynuowane. W zaistniałej sytuacji na miejscu - wspólnie z policją - pojawili się strażnicy leśni, którzy wyjaśnili że - w związku z prowadzonymi na tym obszarze lasu pracami - został on oznaczony zakazem wstępu. A przebywanie tu i rozstawianie namiotów jest nielegalne. Aktywiści zostali wylegitymowani przez policją i na tym interwencja się skończyła - opowiada Krawczyk.

Aktywista: chodziło zapewne o nastraszenie nas

Jak mówi aktywista, protest został przerwany po tym jak niedługo przed zmierzchem w lesie pojawiła się grupa około 20 zamaskowanych mężczyzn.

Po chwili zamaskowani mężczyźni uciekli Dziki Ruch Oporu

- Chodziło zapewne o nastraszenie nas. Kilku z nich ciągnęło za liny i chciało, żeby jeden z nas zszedł z drzewa, do którego się przypiął. Kiedy zaczęliśmy krzyczeć, że kolega może spaść i zginąć, odpuścili i uciekli do aut, którymi przyjechali. Nie było na nich numerów rejestracyjnych - opowiada.

Zakład usług leśnych prowadzi obecnie prace gdzie indziej

Zajście zostało nagrane, a film zamieszczone na profilu facebookowym Dzikiego Ruchu Oporu.

- Część z zamaskowanych osób odjechało zaś harwesterem (kombajnem zrębowym - przyp. red.) i forwarderem (ciągnikiem służącym do ładowania drewna - przyp. red.), które pracowały wcześniej przy wycince. Widocznie mieli do tego sprzętu kluczyki. Kolega, który wcześniej był przypięty do tych maszyn, akurat w tym czasie się odpiął i pojechał na patrol gdzie indziej, więc mogli bez problemu zabrać sprzęt - opowiada aktywista.

Momentu, w którym zamaskowani mężczyźni mieli odjechać ciężkim sprzętem nie ma jednak na nagraniu.

Wsiedli do aut bez tablic rejestracyjnych Dziki Ruch Oporu

- Nie ma więc dowodu na to, że faktycznie tak było. Leśniczy, który pojawił się w tym miejscu następnego dnia rano stwierdził, że sprzętu tam nie ma. Z informacji, jaką otrzymaliśmy od zakład usług leśnych wynika, że na razie prace zostały w tym miejscu przerwane, a sprzęt jest wykorzystywany w innymi leśnictwie. Wkrótce pozyskiwanie drewna w tym miejscu będą jednak kontynuowane - twierdzi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Obawiają się zawiadomić policję

Aktywiści zaraz po zajściu zaczęli się pakować.

- Opuściliśmy teren w poniedziałek około godziny 22. Zastanawiamy się nad tym, czy nie zgłosić sprawy na policję. Wszystko wskazuje na to, że jednak tego nie zrobimy. Nie chcemy narażać się na niebezpieczeństwo za stronych tych zamaskowanych mężczyzn - zaznacza aktywista.

Starszy aspirant Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku mówi, że aby policja mogła zająć się sprawą potrzebne jest złożenie zawiadomienia.

- Do tej pory nikt się do nas nie zgłosił - informuje.

Do zdarzenia doszło w okolicach osady leśnej Diabla Góra w powiecie giżyckim

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tm/ tam

Źródło: tvn24.pl