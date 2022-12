Wypadek z udziałem dwóch aut i busa. Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych

czytaj dalej

By uniknąć zaangażowania białoruskiej armii w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, Alaksandr Łukaszenka tworzy "informacyjne tło" - ocenił w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War). Jak zwrócił uwagę amerykański think-tank, Łukaszenka w tym kontekście mówi o rzekomym zagrożeniu dla Białorusi ze strony NATO i Ukrainy.