Poprosił o podwózkę. Gdy usłyszał odmowę, wsiadł do cudzego auta i odjechał  

Policja zatrzymała 35-latka podejrzewanego o kradzież auta ze stacji paliw. Wykorzystał nieuwagę obywatela Bangladeszu, którego wcześniej prosił o podwiezienie do centrum miasta.

Do kradzieży doszło w nocy z piątku na sobotę (18-19 czerwca) na jednej ze stacji paliw w Dęblinie (woj. lubelskie). Zajechał tam po pracy na zakupy 25-letni obywatel Bangladeszu. W budynku stacji podszedł do niego mężczyzna, który poprosił o pomoc w dotarciu do centrum miasta. Cudzoziemiec odmówił, widząc, że Polak jest pijany.