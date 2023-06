Zabrali z kościoła krzyż, zniszczyli i porzucili. Odpowiedzą za znieważenie przedmiotu czci religijnej

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K. i Sebastianowi D., którzy odpowiedzą za znieważenie krzyża zabranego z jednego z kościołów w Dęblinie (woj. lubelskie). Jak przekazują śledczy, mężczyźni zabrali przytwierdzony do jednego z kościołów krzyż i nosili go po mieście. Później go uszkodzili i porzucili przy jednej z ulic. Grozi im za to do dwóch lat więzienia.