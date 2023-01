Zabrali z kościoła krzyż, nosili po mieście, a później zniszczyli i porzucili

Dwaj młodzi, w wieku 21 i 23 lat, mieszkańcy Dęblina (woj. lubelskie), zabrali przytwierdzony do jednego z kościołów krzyż i nosili go po mieście. Później go uszkodzili i porzucili przy jednej z ulic. Mężczyźni przyznali się do winy. Będą odpowiadać za znieważenie przedmiotu czci religijnej.