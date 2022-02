Lotnicze zdjęcia polskich miast sprzed stu lat. "Sentymentalna podróż po odradzającym się kraju"

czytaj dalej

Czwartą dobę trwa akcja ratunkowa w Maroku, gdzie pięcioletni Rayan wpadł do studni w okolicy miasta Szafszawan. Działania służb trwały również w nocy z piątku na sobotę. Chłopiec spadł ponad 30 metrów w głąb ziemi. Dostarczono mu jedzenie, wodę i maskę tlenową, ale nie ma pewności, czy z nich skorzystał. Ze względu na wąski otwór studni, ratownicy nie mogą nim zejść po linach. To dlatego, między innymi przy użyciu ciężkiego sprzętu, wykopali równolegle wielki korytarz, by dotrzeć do dziecka. Kolejnym etapem jest tworzenie poziomego wykopu 32 metry pod ziemią. Ta operacja rozpoczęła się w sobotę nad ranem.