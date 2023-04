Wjechał ciągnikiem do rowu i uderzył w przepust. Był nietrzeźwy

Blisko półtora promila alkoholu w organizmie miał 46-latek, który w miejscowości Dąbrówka (woj. lubelskie) wjechał ciągnikiem do rowu i uderzył w przepust. Jadący z nim pasażer trafił do szpitala. Kierowca wsiadł za kółko nie mając uprawnień do kierowania, a ciągnik nie miał badań technicznych.