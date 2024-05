Listy PiS w wyborach samorządowych powstały w wyniku "zwykłych koterii i układów". Tak na spotkaniu w Dąbrowie Białostockiej powiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu działacz z Podlasia. Stwierdził też, że przewodniczącym rady miasta Augustów został członek partii, który "czterokrotnie wyleciał za chlańsko z roboty". Jarosław Kaczyński obiecał, że wróci do tej sprawy po wyborach do europarlamentu.

Przedstawił się jako "prosty robotnik budowlany"

- To cztery osoby, m.in. przewodniczącym rady miasta został pan Dariusz Ostapowicz, który czterokrotnie wyleciał za chlańsko z roboty. Czy mogę liczyć na szczerą odpowiedź, panie prezesie? Jak to jest? Dlaczego tak się dzieje? Jestem prostym robotnikiem budowlanym, codziennie chodzę na budowę do roboty, proszę o szczerą odpowiedź – powiedział zwracając się do Kaczyńskiego.