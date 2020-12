Kobieta z czteromiesięcznym dzieckiem potrąceni na przejściu dla pieszych

We wtorek ok. godz. 13.30 na ul. 3 Maja w Dąbrowie Białostockiej (woj. podlaskie) na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącona została 30-letnia kobieta. Pchała wózek z czteromiesięcznym dzieckiem. Kobietę i niemowlę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR.