Zderzył się z lokomotywą, ale popędził do domu. Musiał, bo ma "założoną obrączkę"

55-letni kierowca auta osobowego zderzył się na przejeździe kolejowym w Dąbiu (woj. lubelskie) z lokomotywą, po czym oddalił się do domu. Powiedział później, że nie zauważył lokomotywy, bo oślepiło go słońce, a do domu musiał wracać, bo jest objęty dozorem elektronicznym i o godz. 18.30 ma kontaktować się z koordynatorem.