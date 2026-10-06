Białystok Więźniowie oddają fundacjom butelki kaucyjne. Tak pomagają zwierzętom Tomasz Mikulicz |

Więźniowie przekazują butelki kaucyjne na szczytny cel Źródło wideo: Zakład Karny w Czerwonym Borze Źródło zdj. gł.: Zakład Karny w Czerwonym Borze

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- Już od dłuższego czasu osadzeni przyjeżdżają i pomagają mi, gdy jest taka potrzeba. Teraz jeszcze doszła ta bardzo ciekawa forma pomocy - mówi Magdalena Smosarska, prezes Fundacji dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady, która prowadzi w Nowym Szumowie przytulisko.

Więźniowie z zakładu karnego w Czerwonym Borze przekazują jej butelki kaucyjne, które mają po zakupach robionych w kantynie.

Przekazali już 100 worków Źródło zdjęcia: Zakład Karny w Czerwonym Borze

Wpadli na pomysł, co robić z butelkami

- Pojawił się problem, co robić z takimi butelkami. Osadzeni mogą wysłać je rodzinie w formie paczek lub przekazywać podczas widzeń. Dyrekcja przedstawiła jednak trzecie rozwiązanie - udział w akcji charytatywnej, czyli oddawanie butelek na rzecz fundacji zajmujących się zwierzętami - wyjaśnia ppor. Anita Godlewska, rzeczniczka zakładu karnego.

Akcja prowadzona jest w ramach współpracy fundacji z zakładem karnym Źródło zdjęcia: Zakład Karny w Czerwonym Borze

Do przytuliska w Nowym Szumowie przywieziono już sto 120-litrowych worków pełnych butelek. Nikt tego nie liczył, ale są ich tysiące, a każda to 50 groszy. Wsparcie jest jest więc realne.

W planach jest wspieranie w tej formie Schroniska dla Bezdomnych Psów "Arka" w Łomży, z którym zakład karny również współpracuje od lat. Akcja zbierania butelek prowadzona jest też w, należącym do zakładu karnego w Czerwonym Borze, oddziale zewnętrznym w Grądach-Woniecku.