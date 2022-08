Znalazł na polu nietypową monetę. "Sądziliśmy, że należała do piratów z Karaibów"

czytaj dalej

Druga edycja Tour de Konstytucja zbliża się do końca. Podczas jej sobotniego finału w Warszawie sędzia Paweł Juszczyszyn mówił, że to wydarzenie "burzy mury". - Najważniejszy mur, który wspólnie burzymy, i on już chyli się ku upadkowi, to jest mur obojętności - stwierdził.