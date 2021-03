Nie zgadzają się na ogromne kurniki tuż przy wsi. "Takie fermy należy klasyfikować jako przemysł"

Mieszkańcy Czeremchy Wsi (Podlaskie) protestują przeciwko planom postawienia tuż przy ich miejscowości ośmiu ogromnych kurników. Rocznie ma się przez nie przewijać nawet około czterech milionów kur. Inwestor twierdzi jednak, że takie sąsiedztwo nie będzie uciążliwe. Protestujący zastanawiają się, dlaczego więc chce stawiać kurniki w ich gminie, a nie we wsi, której jest sołtysem.

- Jak to można postępować? Przez tyle lat zostawiał u mnie na podwórku maszyny, a o tym, że chce nam takie coś wybudować słowem nawet nie wspomniał – mówi Eugenia Kerdelewicz, sołtys Czeremchy Wsi.

To właśnie tuż obok tej, liczącej 170 domów, miejscowości ma stanąć osiem potężnych kurników. Na 33-hektarowej działce. Inwestorem jest Michał Kuptel, sołtys Jagodnik.

- To wieś na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, oddalona od nas o ponad 25 kilometrów. Pytanie dlaczego inwestor nie stawia kurników u siebie, chociaż tam też ma ziemię? Pewnie mieszkańcy nie pozwolili, więc zamierza smrodzić tutaj – oburza się Eugenia Kerdelewicz.

Kurniki mają stanąć tuż za jej płotem. – Moim zresztą też – mówi sąsiadka Anna Kierdelewicz. – Zmierzyłyśmy, że w linii prostej od naszych ogrodzeń do granicy działki Michała Kuptela jest 180-230 metrów.

"Ich zysk, nasz smród" i "Precz z kurnikami"

Wszystko zaczęło się pod koniec stycznia, kiedy wójt gminy Czeremcha zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej. Mieszkańcy postanowili nie dopuścić do powstania kurników. Zaczęli słać do urzędu gminy pisma i protestować. Zebrali się też przed budynkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzymali transparenty z hasłami "Ich zysk, nasz smród" czy też "Precz z kurnikami".