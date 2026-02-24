Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Byli skonfliktowani od kilkudziesięciu lat. Po kłótni o drzewa padły śmiertelne ciosy

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa (6.12.2023)
Usłyszał zarzut zabójstwa sąsiada (6.12.2023)
Źródło: Podlaska Policja
70-letni mężczyzna usłyszał prawomocny już wyrok 10 lat więzienia za zabójstwo 80-letniego sąsiada. Tłem zbrodni miał być konflikt o wycięte drzewa. - Nie było obrony koniecznej ani przekroczenia jej granic - uzasadnił sąd, utrzymując wyrok pierwszej instancji.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Chodzi o zabójstwo, do którego doszło w marcu 2023 roku w Czartajewie (województwo podlaskie). Tłem zbrodni miał być konflikt o wycięte drzewa na miedzy. Zwłoki 80-letniego mężczyzny znalazł w lesie wracający z prac w polu inny mieszkaniec Czartajewa. Obok ciała leżała piła spalinowa, a okoliczności wskazywały, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku przy wycince drzew.

Pełna opinia biegłych z medycyny sądowej wykazała jednak, że obrażenia powstały nie od piły, lecz wskutek pobicia, prawdopodobnie z użyciem twardego przedmiotu, np. kija. Po kilku miesiącach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Białymstoku pojawiły się wątki sąsiedzkich nieporozumień. Udało się odtworzyć przebieg wydarzeń z dnia zbrodni i wytypować podejrzanego o jej dokonanie.

Mężczyzna nie przyznał się do winy (6.12.2023)
Mężczyzna nie przyznał się do winy (6.12.2023)
Źródło: Podlaska Policja

Byli skonfliktowani od kilkudziesięciu lat

Jak ustalili śledczy, gdy 80-letni mieszkaniec Czartajewa poszedł ścinać drzewo rosnące na jego działce, zauważył to sąsiad i poszedł za nim, myśląc, że robi to na jego ziemi. Obaj byli skonfliktowani od kilkudziesięciu lat. Poszło wtedy o drzewa wycięte na miedzy sąsiadujących działek. Konflikt trwał, co jakiś czas wybuchały kłótnie, padały wyzwiska.

Prokuratura postawiła 70-latkowi zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Po uzyskaniu opinii biegłych z psychiatrii i psychologii oceniła, że sprawca działał w stanie ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności, co było skutkiem silnego wzburzenia.

70-latek nie przyznał się do zabójstwa. W procesie przed sądem okręgowym twierdził, że to on został zaatakowany piłą spalinową, wtedy chwycił, co miał pod ręką i kijem bronił się przed tym atakiem. Zapewniał, że gdy odchodził z tego miejsca, sąsiad stał na własnych nogach i nie miał obrażeń.

Sędzia: nie ma podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary

Nieprawomocny wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w lutym. 2025 roku Oskarżony został skazany na 10 lat więzienia. Miał też zapłacić 100 tys. zł zadośćuczynienia synowi ofiary.

Prokuratura chciała w pierwszej instancji kary 15 lat więzienia. Oceniła jednak wyrok jako słuszny i apelacji nie składała. Obrona w swoim odwołaniu chciała przede wszystkim uniewinnienia przy założeniu, że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej.

- Nie ma mowy o obronie koniecznej ani działaniu w warunkach przekroczenia jej granic - ocenił jednak Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uznając za właściwą zarówno ocenę dowodów, jak i wyrok sądu okręgowego.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa (6.12.2023)
Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa (6.12.2023)
Źródło: Policja Podlaska

Jak mówił w uzasadnieniu sędzia Janusz Sulima, nie ma dowodów na atak późniejszej ofiary z użyciem piły (poza wyjaśnieniami oskarżonego); zwracał uwagę m.in. na fakt (ustalony dokumentacją zdjęciową z miejsca zabójstwa), że piła musiała być wyłączona (wyłącznik w pozycji 0), gdy doszło do tej zbrodni.

Sędzia mówił też, że gdyby rzeczywiście 80-latek z uruchomioną piłą w rękach ruszył w kierunku sąsiada, to naturalnym odruchem człowieka byłaby raczej ucieczka.

Sąd odwoławczy uznał też, że nie było podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary ani do przyjęcia kwalifikacji prawnej zabójstwa, do którego doszło pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami.

Wyrok, który zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku jest prawomocny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Podlaska

Udostępnij:
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceZabójstwoPodlaskie
Czytaj także:
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Legendarny prezydent Warszawy bohaterem musicalu
Piotr Bakalarski
imageTitle
Majchrzak i Hurkacz zmarnowali szansę na polski mecz w Dubaju
EUROSPORT
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
BIZNES
Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Czegoś tu brakuje
Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Co zmienia ustawa
Zuzanna Karczewska
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
"Zwyciężymy Zjednoczeni" Wiec i koncert poparcia dla Ukrainy
WARSZAWA
Możliwe roztopy
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
METEO
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w galerii handlowej. Ewakuowano klientów i pracowników
Płock
24 1140 sejm 100 adamek-0005
"Nie interesuje mnie". Poseł PiS o liście zakupów z SAFE
Polska
imageTitle
Odrzuciły zaproszenie od Trumpa. Media wiążą to z tymi słowami prezydenta
EUROSPORT
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
BIZNES
Yours Eternally
U2 i Ed Sheraan wspierają Ukrainę
Świat
Wzięła w leasing Audi i Mercedesa. Przestała płacić, ale aut nie zwróciła
Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła
WARSZAWA
NYSE
Nvidia pod presją inwestorów. Wyniki firmy testem dla rynku AI
BIZNES
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
METEO
Charles Kushner
Wezwali ambasadora, nie przyszedł. Później zadzwonił do szefa MSZ
Świat
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
WARSZAWA
Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin (jest zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych)
Areszt dla rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu
Polska
imageTitle
Jechał po złoto, trafił do szpitala. Giacomel już po ablacji serca
EUROSPORT
Czeska policja opublikowała zdjęcie nietypowego pojazdu
Niecodzienna kontrola tuż za polską granicą. Policja pokazuje zdjęcia
Świat
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Zderzył się z ciężarówką, zginął na miejscu
Trójmiasto
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
WARSZAWA
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
BIZNES
Lasy Państwowe (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 miliona złotych z Lasów Państwowych. W tle brat Ziobry
Robert Zieliński
Święto Wiosny - Chiny
Dlaczego te dwa państwa coraz jawniej chcą rozbić Unię Europejską?
Maciej Michałek
rak choroba onkologia pacjent pacjentka shutterstock_1795847173_1
Radioterapia bez strachu. Naukowcy sprawdzają, jak mówić o leczeniu nowotworów
Najnowsze
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Poznali się na portalu randkowym. Gdy go odwiedziła, zaatakował ją młotkiem
Poznań
imageTitle
Tałant Dujszebajew ogłoszony trenerem czołowej reprezentacji
EUROSPORT
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
WARSZAWA
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Chris Baghsarian
Była "dziwna prośba" i "desperackie apele". Teraz znaleziono zwłoki
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica