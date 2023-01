Auto wpadło w poślizg i uderzyło w ciężarówkę. Zginęły dwie osoby

czytaj dalej

Aktorka Annie Wersching zmarła rankiem 29 stycznia w wieku zaledwie 45 lat. Od 2020 roku zmagała się z rakiem. Była znana między innymi z roli agentki Renee Walker w serialu telewizyjnym "24 godziny", a także kultowej gry "The Last of Us". O śmierci poinformował jej rzecznik prasowy.