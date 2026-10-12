Mężczyzna z ranami brzucha trafił do szpitala, policja wyjaśnia sprawę
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano w Czarnej Białostockiej. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym 40-latku.
- Został przewieziony do szpitala z ranami brzucha, powstałymi prawdopodobnie od ostrego narzędzia. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Teraz policja ustala m.in. kto, dlaczego i czym spowodował rany.
Katarzyna Malinowska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podała, że mężczyzna trafił do lecznicy z ranami ciętymi w okolicach brzucha. Podkreśliła, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Źródło: tvn24.pl