Białystok Mężczyzna z ranami brzucha trafił do szpitala, policja wyjaśnia sprawę Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano w Czarnej Białostockiej. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym 40-latku.

- Został przewieziony do szpitala z ranami brzucha, powstałymi prawdopodobnie od ostrego narzędzia. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Teraz policja ustala m.in. kto, dlaczego i czym spowodował rany.

Katarzyna Malinowska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podała, że mężczyzna trafił do lecznicy z ranami ciętymi w okolicach brzucha. Podkreśliła, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.