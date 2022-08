Podczas kłótni pchnęła konkubenta nożem. Wezwała pomoc, a mężczyzna jej wybaczył. Sąd złagodził karę

Prawomocny już wyrok zapadł w czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Jak wynika z aktu oskarżenia, do awantury doszło w kwietniu 2021 roku w domu pary w Ciechanowcu (Podlaskie), kiedy kobieta i mężczyzna byli pod wpływem alkoholu. Śledczy zarzucali 69-latce, że działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, najpierw słownie zagroziła, że to zrobi, a potem zaatakowała konkubenta nożem z ostrzem o długości około 20 cm, zadając cios w brzuch.

Biegli ocenili, że były to obrażenia zagrażające życiu. Do zgonu nie doszło, bo szybko udzielona została pomoc medyczna.

Apelacja od wyroku pierwszej instancji

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał tak skonstruowaną apelację za w pełni bezzasadną i ocenił, że nie było mowy o obronie koniecznej, a kobieta umyślnie ugodziła konkubenta nożem, gdy doszło do awantury i - co sąd uznał za możliwe - była przez niego atakowana słownie i fizycznie.

Po ataku wezwała pomoc, mężczyzna jej później wybaczył

Może ubiegać się o odbycie kary nie w więzieniu, a w domu

Sędzia Sulima zaznaczył, że wyrok nie jest w zawieszeniu i 69-letnia skazana będzie musiała zgłosić się do odbycia tej kary, z zastrzeżeniem, że na jej poczet zaliczono tymczasowe aresztowanie. Zwracając się do obecnej na sali kobiety wyjaśniał, że - biorąc pod uwagę wysokość kary - może ona ubiegać się o to, by ją odbyć w systemie dozoru elektronicznego, czyli nie w zakładzie karnym, ale w miejscu zamieszkania. Trzeba w tym celu złożyć wniosek do sądu.