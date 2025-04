Szukały w lesie psa, znalazły truchła pięciu królików. Sprawą zajmuje się policja

Choroszcz Źródło: Google Earth

W lesie pod Choroszczą (Podlaskie) znaleziona została reklamówka, w której były truchła pięciu królików. Sprawę bada policja. Sprawcy grozi do trzech lat więzienia. Prezes Fundacji Kocia Ostoja, która razem z koleżanką natknęła się przypadkiem na znalezisko liczy na sprawiedliwość.

- Pojawiła się sunia, która miała co najmniej jednego szczeniaka. Wiedziałyśmy, że szczeniak znajduje się w pobliskim lesie. Postanowiliśmy więc go odłowić - mówi Małgorzata Ermis, prezes Fundacji Kocia Ostoja.

Dodaje, że po kilku minutach poszukiwań w lesie w okolicach podbiałostockiej Choroszczy natknęły się z koleżanką na reklamówkę, która leżała nieopodal pomnika "Szubienica" - wzgórza straceń powstańców styczniowych z maja 1863 roku.

Truchła królików leżały w reklamówce Źródło: Fundacja Kocia Ostoja

Fundacji Kocia Ostoja: dużo dziś emocji, dużo złych słów ciśnie się na usta

- W środku znajdowało się pięć martwych królików – opowiada Ermis.

"Nie wiemy co się stało, czy króliczki zostały zamordowane czy umarły wcześniej i zostały wywalone jak śmieci do lasu. Sprawa została zgłoszona na policję, wiemy że rzadko udaje się znaleźć sprawcę ale mamy nadzieję że tym razem się to uda. Dużo dziś emocji, dużo złych słów ciśnie się na usta, ale zachowamy je dla siebie. Liczymy na sprawiedliwość" – napisała na profilu facebookowym fundacji.

ZOBACZ TEŻ: Odebrali dziesięć psów z hodowli, jeden nie żyje. "Nikt nie spodziewał się, że skala zaniedbań jest tak ogromna"

Sprawcy grozi do trzech lat więzienia

Starszy aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku mówi, że mundurowi prowadzą czynności w kierunku znęcania się nad zwierzętami (zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt grozi za to do trzech lat więzienia – przyp. red.).

- Pracujemy nad ustaleniem sprawcy – zaznacza.