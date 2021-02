NFZ czeka na komplet dokumentów, medycy na covidowe dodatki. "Winna biurokracja"

NFZ czeka na komplet dokumentów

W placówce w Choroszczy - jak relacjonuje Adrian Zaborowski, reporter TVN24 - dodatki do pensji otrzymało 25 osób z ponad 200-osobowej załogi medycznej szpitala. Pieniądze dostali pracownicy izby przyjęć. A dodatkowe fundusze nie trafiły choćby do medyków z oddziału covidowego i neurologicznego. CZYTAJ O KORONAWIRUSIE W SPECJALNYM RAPORCIE TVN24.PL Skąd problemy? Jak tłumaczy Beata Leszczyńska z podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia medycy z Choroszczy pieniędzy nie dostali, bo do NFZ wciąż nie wpłynął komplet dokumentów. - Jesteśmy w kontakcie z placówką, a fundusz wypłaca środki w ciągu trzech dni roboczych od momentu złożenia kompletnej dokumentacji - mówi Leszczyńska. I dodaje: - Szpital psychiatryczny w Choroszczy złożył w styczniu dokumentację za listopad. Za grudzień do tej pory dokumentacji nie otrzymaliśmy.