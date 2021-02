Wygrali batalię o las, kuria nie może budować cmentarza

- Zbieraliśmy podpisy, jeździliśmy na spotkanie do ministerstwa, organizowaliśmy pikniki ekologiczne. Ta sprawa pokazuje, że presja społeczna ma sens – podkreśla.

Decyzja nie jest prawomocna

Chodzi o ok. 29,4 ha Lasu Turczyńskiego (leży na terenie gminy Choroszcz) i jest przede wszystkim miejscem spacerów mieszkańców Białegostoku oraz pobliskiego Kleosina. Białostocka Kuria Metropolitalna upatrzyła sobie to miejsce jako teren przyszłego kompleksu cmentarzy. Na nic zdały się propozycje społeczników, którzy wskazywali inne lokalizacje, gdzie budowa nie wiązałaby się z wycinkami.

Kolejne instytucje, na czele z urzędem marszałkowskim, dawały inwestycji zielone światło. Ostateczna decyzja należała jednak do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które to w piątek (5 lutego) nie zgodziło się, aby w planie miejscowym przeznaczyć ten teren (a jest on własnością Skarbu Państwa – przyp. red.) na cele nierolnicze i nieleśne. Wnioskodawcą była tu gmina Choroszcz.