Ktoś ukradł baterie z defibrylatora. Ratownik nie mógł pomóc księdzu, który zasłabł podczas mszy

To była msza podczas święta Trzech Króli. W pewnym momencie blisko 80-letni ksiądz zasłabł. Na pomoc rzucił się jeden z wiernych, który okazał się być ratownikiem medycznym.

Chciał skorzystać z jednego z automatycznych defibrylatorów, który stał niedaleko kościoła. Okazało się jednak, że sprzęt był bezużyteczny, bo ktoś ukradł elektrody i baterie zasilające.

Burmistrz: wykwalifikowane złodziejstwo

Potem wyszło na jaw, że okradziony w ten sam sposób został również drugi z defibrylatorów, który został w zeszłym roku ustawiony w innym punkcie miasta.

- Czuję tak naprawdę wściekłość. Chcieliśmy, żeby defibrylatory służyły w przestrzeni publicznej takim nagłym przypadkom. A tutaj nastąpiło wykwalifikowane złodziejstwo. Wykwalifikowane, bo jeśli ktoś chce coś ukraść to bierze całą paczkę, a tutaj została ona rozpakowana, wyciągnięto baterię, potem znowu spakowano paczkę. Ktoś wiedział dokładnie co robi - powiedział przed kamerą TVN24 Robert Wardziński.

Ksiądz zmarł w szpitalu, miał inny problem medyczny

Na pomoc księdzu przyjechała karetka pogotowia. Ratownicy użyli własnego sprzętu. Duchowny trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie po trzech tygodniach zmarł.

- Problem medyczny, z którym do nas trafił był taki, że nie miało znaczenia, czy defibrylator byłby wtedy użyty czy nie. Pacjent był w ciężkim stanie. Niemniej kradzież elementów defibrylatora jest karygodna - mówi, w rozmowie z tvn24.pl, Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka szpitala.

Czekają na dostawę elementów. Nie są dostępne od ręki

Sprawcę (czy też sprawców) kradzieży szuka policja. Urząd miasta zamówił już brakujące elementy defibrylatorów. Koszt nie jest wysoki, bo chodzi o tysiąc złotych, jednak elektrody i baterie nie są dostępne na rynku od ręki. Trzeba czekać kilka tygodni.

Samorząd apeluje do mieszkańców, żeby pomogli policji w ustalić, kto ukradł elementy defibrylatorów.

"Podkreślamy, że otwarciu kapsuły i wyjęciu urządzenia towarzyszy sygnał dźwiękowy. Jeśli słyszeli Państwo głośny, piskliwy dźwięk w ostatnim czasie w pobliżu lokalizacji AED prosimy o zgłoszenie tego faktu" – czytamy w komunikacie na stronie urzędu miasta.

