Samochód Łotysza wytypowali do kontroli funkcjonariusze z Nadbużańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG. Zatrzymali go w okolicach miejscowości Chomentowo. W fordzie znaleźli 2,7 kilograma kokainy wartej na czarnym rynku ponad 1,1 miliona złotych.
Trafił do aresztu
"Ustalili, że narkotyki zostały przewiezione z Niemiec i docelowo miały trafić na Łotwę"– czytamy w komunikacie na stronie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łomży.
Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydalenia go z Polski.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej