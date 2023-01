Wojskowy śmigłowiec poszukuje 36-latki, która wpadła do rzeki. Jej 10-letni syn nie żyje

Trwają poszukiwania 36-latki, która w piątek razem z 10-letnim synem wpadła do rzeki Wieprz w Chlewiskach (woj. lubelskie). W niedzielę do akcji dołączył wojskowy śmigłowiec. Kobietę poszukują policjanci i strażacy.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska (woj. lubelskie) niedaleko Lubartowa. Z relacji świadków wynika, że kobieta próbowała ratować dziecko, które wpadło do rzeki.