Matka z synem wpadli do wody. Chłopiec nie przeżył, kobiety szukają trzeci miesiąc

Polska Fundacja Narodowa została zmuszona do ujawnienia informacji, ile kosztowała wizyta youtubera Casey'ego Neistata w Polsce. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,1 miliona złotych. PFN podała tę informację na wniosek pracującego w branży IT Kamila Świątka, który wystąpił o to jeszcze w 2019 roku. "Po 1567 dniach, 2 procesach sądowych, które PFN przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dostałem odpowiedź na mój wniosek" - napisał w mediach społecznościowych.