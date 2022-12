Chłopiec wpadł z matką do rzeki. 10-latek nie żyje, wznowiono poszukiwania kobiety

Nie żyje 10-latek, który wpadł w piątek do rzeki Wieprz w Chlewiskach (woj. lubelskie). Rano wznowiono poszukiwania matki chłopca, która - jak informowały służby - wskoczyła do wody, próbując go ratować.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa. Jak przekazywały służby, z relacji świadków wynika, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do koryta rzeki Wieprz. Po blisko dwóch godzinach wyłowiono z wody 10-letniego chłopca, który trafił do szpitala.