Chełm. Zabójstwo 36-letniego mężczyzny, trwają poszukiwania sprawcy

czytaj dalej

W sobotę przez Poznań przechodzi 19. Marsz Równości. - Niestety postulaty i potrzeby społeczności LGBT+ nadal nie są spełnione, więc tak naprawdę nadal, od tych 19 lat, maszerujemy po to samo - mówiła aktywistka z grupy Stonewall. Według szacunków ma to być drugi co do wielkości marsz w Polsce.