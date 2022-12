Wybił młotkiem szybę w aucie i próbował je okraść. Właściciel złapał go na gorącym uczynku

czytaj dalej

Trybunał Stanu to jest nic w porównaniu z tą komisją. To jest sąd ostateczny. On będzie używany tylko i wyłącznie do manipulacji, do celów politycznych - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do projektu ustawy autorstwa PiS o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.